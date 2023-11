Wyższe emerytury dla tysięcy osób bez ustawy? Media o planie opozycji

Zobacz także: Decyzja RPP. Sygnał do zmiany trendu? "Jesteśmy niewolnikami decyzji o obniżkach stóp"

Przywrócenie emerytur bez ustawy?

Dlaczego taki sposób miałby zadziałać? PiS pozostawił w przepisach furtkę. Ustawa co prawda obniża "z automatu" świadczenia niemal każdemu wskazanemu w ustawie, ale daje możliwość ich utrzymania. Przywrócenie świadczeń jest możliwe wyłącznie za zgodą ministra, do którego trzeba złożyć wniosek. Większość tych, którzy taką prośbę wysłali, do tej pory spotykała się jednak z odmową. Możliwe jednak, że po zmianie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wnioski będą rozpatrywane pozytywnie.