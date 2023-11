Prof. Balcerowicz krytykuje wyborcze obietnice. Proponuje likwidację 13 i 14 emerytury

Cięcia konieczne

- To jest 37 mld co roku, których nie ma w dochodach budżetu. Problem polega na tym, że mamy rozdęte wydatki i trzeba ograniczać te, które nie są jakoś związane z rozwojem gospodarki. Do takich wydatków, z których trzeba zrezygnować albo co najmniej ograniczyć, żeby nie brnąć w pełzający kryzys, należą na pewno te obietnice PiS-owskie - trzynastki i czternastki - mówił były minister finansów.