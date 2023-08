Banki zarobią krocie. To duża pokusa dla polityków

Partia patrzy

Wakacje kredytowe w okrojonej wersji?

— Myślę, że politycy mogą mieć o wiele ważniejsze sprawy legislacyjne przed wyborami niż wakacje kredytowe, tym bardziej że jednocześnie zapowiadają spadek stóp procentowych, co obniża zasadność tej ulgi. Nawet jeśli zostaną one wprowadzone, to niewykluczone, że będą w okrojonej wersji, czyli nie dla każdego i nie od razu na dwa lata. Wówczas koszty tego rozwiązania nie byłyby aż tak wysokie, jak w ubiegłym roku — wskazuje w rozmowie z money.pl Marcin Materna, analityk Domu Maklerskiego Millennium Banku.

Zasługa prezesa NBP

"Wielu Polaków nie robi nic, by ich pieniądze zarabiały"

Chodzi o to, by zamiast na rachunku bieżącym leżały na koncie oszczędnościowym czy lokacie terminowej. — Oczywiście wymaga to pewnego wysiłku, przelania pieniędzy z jednego konta na drugie, a raz na jakiś czas z jednego banku do drugiego. Jednak nie jest to aż tak strasznie skomplikowane i wymagające, i niestety często wynika to (brak takich działań — przyp. red.) po prostu z lenistwa. Na takich klientach bank zarabia, ale skoro wielu ludzi nie dba o zdrowie, to podobnie wielu nie dba o swoje pieniądze — dodaje Jańczak.