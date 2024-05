Wakacje kredytowe. Jest decyzja prezydenta

Kredytobiorcy będą mogli wstrzymać opłacanie raty kredytowej dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie w okresie od 1 września do 31 grudnia.

Wakacje kredytowe. Jest podpis prezydenta

Co istotne, wprowadzono do programu kryterium dochodowe. Z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać osoby, których rata przekroczy 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące, albo osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w dniu złożenia wniosku.