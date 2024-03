Będzie łatwiej spłacać długi. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców czekają zmiany

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców z nowymi kryteriami. Oto plan rządu

Bardzo istotne będą natomiast zmiany w kryterium udzielania wsparcia, mierzonego stosunkiem raty kredytu do dochodów. Wcześniej środki z FWK mogły otrzymać osoby, których rata przewyższała 50 proc. dochodów gospodarstwa. Nowe regulacje obniżają ten próg do 40 proc.

Rząd chce też zwiększyć progi dochodowe. Maksymalna wysokość dochodu, uprawniająca do wsparcia lub kredytu na spłatę zadłużenia, już po odliczeniu kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego, nie może przekroczyć 2,5-krotności limitów określonych w ustawie o pomocy społecznej. Dla osób samotnie gospodarujących limit wzrośnie więc z 1552 zł do 1940 zł, a dla gospodarstw wieloosobowych – z 1200 zł do 1500 zł (na członka rodziny).