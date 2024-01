"Miotła" w państwowym banku. Prezeska BGK odwołana

Anna 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ludzie dajcie spokój z tą obroną zasiedziałych na stołkach. Każdy osadza swoich ale też prawda jest taka, że to co się działo przez ostatnie latach przechodziło ludzkie pojęcie. A wy zachowujecie się z tym lamentem jakby Wam odbierano. Zresztą jak były strajki o sprawy zwykłych ludzi to lamentów nie było a teraz szydera jakaś zbiórki organizują na tych co w rok zarabiali więcej niż my przez całe życie.