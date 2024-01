Chcą odwołać prezes ZUS Gertrudę Uścińską. Jest wniosek

Potwierdził to premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Zaznaczył, że wniosek o odwołanie prezes ZUS złożony przez minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk podpisze jeszcze dziś.

"Nowe wyzwania" wymagają nowego prezesa ZUS

Można sądzić, że to nawiązanie do sporu związku Związkowa Alternatywa i szefostwa ZUS . Związkowcy domagają się podwyżek i chcieli w tym celu zorganizować strajk. Władze Zakładu były natomiast zdania, że tego typu manifestacja byłaby nielegalna.

Szefowa ZUS miała silne wsparcie

Niedługo po wyborach parlamentarnych, po których było już wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość przejdzie do opozycji, opisywaliśmy w money.pl nastroje panujące w ZUS-ie i plany wtedy jeszcze przyszłej koalicji rządzącej co do władz Zakładu. Nasi informatorzy wskazywali, że przyszła zmiana władzy nie spędza snu z powiek kierownictwa organizacji.