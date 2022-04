Nastał złoty czas dla banków. W trzy miesiące wzrost o 25 proc.

"- Spodziewam się, że wynik odsetkowy sektora bankowego wzrośnie w I kwartale w ujęciu kwartał do kwartału o około 25 proc. Część banków pokaże pewnie niższą dynamikę, dotyczyć to będzie pewnie BNP Paribas Bank Polska oraz Alior Banku. Wyższą dynamikę zanotować może natomiast Santander Bank Polska oraz PKO BP, który w IV kwartale pokazało nieco gorszą dynamikę niż sektor, więc w tym kwartale wynik ten powinien mocniej odbić - powiedziała Czajkowska-Bałdyga.

Bankowe żniwa przez wzrost stóp procentowych

Między październikiem a grudniem 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła referencyjną stopę procentową łącznie o 165 pkt. bazowych, do 1,75 proc. Pierwsze miesiące 2022 roku przyniosły kolejne podwyżki stóp - w samym kwietniu RPP podwyższyła stopę referencyjną o 100 pkt. bazowych do 4,50 proc. To najwyższy poziom stóp od końca 2012 r.