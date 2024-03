Niespodziewana decyzja Szwajcarskiego Banku Centralnego. Tak spadną raty kredytów

Szwajcarski Bank Centralny zaskoczył rynki finansowe, obniżając główną stopę procentową o 0,25 punktu procentowego do poziomu 1,5 proc. To pierwsza taka decyzja od wielu lat, która ma na celu wsparcie szwajcarskiej gospodarki i utrzymanie stabilności cen.

Frank szwajcarski mniejszym ciężarem. Tak spadną raty

Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors, zauważa, że decyzja szwajcarskiego banku centralnego nie tylko obniży oprocentowanie kredytów we frankach, ale również doprowadziło do gwałtownego spadku kursu tej waluty.

Z wyliczeń Expandera wynika, że spadek oprocentowania i kursu spowoduje, że rata przeciętnego kredytu w CHF spadnie z 2 419 zł do 2 328 zł. Sadowski dodaje jednak, że "tańszy frank szwajcarski to zła informacja dla tych frankowiczów, którzy wygrali w sądzie z bankiem. Oznacza bowiem, że dostaną mniej złotych za franki, które zwróci im bank".

Jak wskazuje ekspert, po decyzji w sprawie stóp procentowych kurs franka spadł do 4,41 zł, czyli najniższego poziomu od czerwca 2022 r . Ten spadek będzie od razu wpływał na wysokość rat kredytów w CHF. Z kolei na spadek oprocentowania kredytów w CHF trzeba będzie zaczekać, ponieważ aktualizacja odbywa się zwykle co 3 miesiące.

Stopy procentowe będą spadać

Sadowski zwraca uwagę, że dla coraz większej grupy frankowiczów niski kurs CHF paradoksalnie jest złą informacją. "Po sądowym unieważnieniu umowy bank musi bowiem oddać kredytobiorcy wszystkie pieniądze, które od niego otrzymał w postaci rat. Takie raty zwykle do 2011 r. były płacone w złotych, a później bezpośrednio we frankach. Duża część zwracanych przez bank pieniędzy będzie więc wypłacona we frankach" - tłumaczy ekspert.