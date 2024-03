PIE: Banki centralne głównych gospodarek świata u progu cyklu obniżek stóp

Rynkowe prognozy zakładają jednak, że cykl będzie umiarkowany – prawdopodobnie dojdzie do około 3-4 cięć. Kontrakty terminowe powodują, że stopa procentowa EBC na koniec roku zbliży się do 3,5 proc., a stopa Fed do 4 proc. - wskazują eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego .

EBC i FED zetną stopy procentowe już w czerwcu? Jest na to szansa

Pierwszym ruchem prawdopodobnie będzie obniżka stopy głównej o 25 pb. – z 4,50 proc. do 4,25 proc. Główną przesłanką do obniżania stóp jest słaba aktywność gospodarcza – analitycy EBC wskazują, że wzrost PKB w bieżącym roku wyniesie zaledwie 0,6 proc., co stanowi rewizję w dół o 0,2 pkt. proc. względem grudniowej rundy. Cykl obniżek prawdopodobnie będzie stopniowy – analitycy banku nadal wskazują, że do 2026 r. inflacja będzie kształtować się nieco powyżej celu. Szczególnie wysoka ma być tzw. inflacja bazowa, a władze EBC podkreślają dużą rolę presji płacowej.