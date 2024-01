Oceniają propozycję rządu Tuska. Każdy organ ma inne zdanie

Pod koniec grudnia 2023 r. rząd przesłał do konsultacji nową wersję projektu ustawy dotyczącej wakacji kredytowych. Na ten moment tzw. wakacje kredytowe przedłużono do końca kwietnia. W projekcie wskazano, by w pierwszym kwartale zawieszenie spłaty raty przysługiwało w marcu, natomiast w kolejnych kwartałach po jednym miesiącu w każdym kwartale. Rządzący zaproponowali też kryterium dochodowe, co skrytykował były minister rozwoju Waldemar Buda.