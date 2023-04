Odłączenie Gazprombanku od SWIFT? Polska i kraje bałtyckie domaga się nowych sankcji

Obsługujący wszystkie międzynarodowe płatności za rosyjski gaz Gazprombank jest trzecim co do wielkości bankiem w Rosji. Jak donosi EuObserver Polska i kraje bałtyckie we wspólnym liście do Komisji Europejskiej domagają się w ramach nowego pakietu sankcji odłączenia Gazprombanku od systemu SWIFT lub przynajmniej zamrożenie jego aktywów.