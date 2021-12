Zachód grozi odcięciem Rosji od SWIFT. "To byłby dość złośliwe uderzenie"

Rozmowy między prezydentem USA Joe Bidenem a prezydentem Rosji Władymirem Putinem nie przyniosły, jak dotąd przełomu w narastającym napięciu między Wschodem a Zachodem, którego areną znów staje się Ukraina.

Inwazja na Ukrainę jest realnym zagrożeniem, twierdzi amerykański wywiad, a Rosja mimo koncentracji wojsk na granicy wciąż zaprzecza planom agresji. Co może powstrzymać Władymira Putina przed kolejnym po Krymie najazdem? Zarówno USA jak i UE grożą poważnymi sankcjami, w tym również odcięciem Rosji od systemu elektronicznej komunikacji międzybankowej SWIFT.

Co to właściwie oznacza i czy skutecznie ostudzi zapędy Kremla?

SWIFT to jedna z najważniejszych instytucji finansowych na świecie. Za jej pośrednictwem realizowanych jest blisko 14 mln operacji każdego dnia.

- Mówiąc najprościej, system przelewów SWIFT umożliwia dokonywanie transferów pieniężnych w dowolnej walucie do dowolnego banku na całym świecie. Aktualnie w systemie przelewów SWIFT funkcjonuje około 8 tysięcy instytucji finansowych z ponad 200 państw świata - tłumaczy w rozmowie z money.pl Bartłomiej Nocoń, dyrektor Związku Banków Polskich.

Jak wyjaśnia ekspert, sama organizacja SWIFT, to instytucja zrzeszająca podmioty ze światowego rynku finansowego, która nadaje tzw. numery BIC, czyli międzynarodowe kody identyfikujące niezbędne w obrocie płatniczym w walutach obcych.

Jak pokazała historia, może być jednak również poważnym narzędziem nacisku w międzynarodowej rozgrywce.

Przypomnijmy, że groźba wykluczenia wisi nad Moskwą od 2014 roku, kiedy Rosja zajmowała Krym.

Wcześniej zastosowany został ten mechanizm w kwestii Iranu. Wykluczenie go ze SWIFT w 2012 roku miało skłonić Teheran do powrotu do rozmów w sprawie swojego programu atomowego rok później. Co ciekawe, kraj ten został ponownie odcięty od systemu w 2018 roku.

Takich przykładów można znaleźć więcej. Banki Korei Północnej straciły dostęp do globalnego systemu w 2017 roku, w związku z atakami hakerskimi reżimu.

Cios w rosyjskie transakcje międzynarodowe

Czy Rosja ma się więc czego obawiać? Zdecydowanie tak. - Ocięcie Rosji od SWIFT-u miałoby poważne konsekwencje - przekonuje dyrektor Związku Banków Polskich.

- Obrót płatniczy w skali międzynarodowej z udziałem instytucji finansowych z Rosji zostałby wstrzymany. Banki rosyjskie nie miałby wówczas możliwości realizacji przelewów zagranicznych w walutach obcych na całym świecie. Poza tym Rosja nie mogłaby uczestniczyć w rozliczeniach płatniczych dla transakcji wymiany w handlu międzynarodowym, praktycznie niemożliwe stałyby się transakcje na zagranicznych rynkach długu i generalnie uczestniczenie w międzynarodowej wymianie pieniężnej - wylicza Bartłomiej Nocoń.

- To byłoby bardzo celne uderzenie, którego Kreml nie mógłby zignorować - dodaje prof. Witold Orłowski. I choć nie sądzi, aby bezpośrednio zabolało prezydenta Putina, to bardzo skomplikowałoby życie bogatszym Rosjanom. - Byłoby to potężny wstrząs - zaznacza ekonomista i wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula. - Rosyjska klasa średnia i zamożna część społeczeństwa miałaby poważny problem.

Dlaczego? Jak wyjaśnia w rozmowie z money.pl, Bartłomiej Nocoń, klienci banków straciliby możliwość dokonywania elektronicznych transakcji międzynarodowych (przelewy zagraniczne w walutach obcych do innych banków na świecie) – w efekcie nie mogliby ani wysyłać, ani otrzymywać pieniędzy.

Zdaniem prof. Orłowskiego właśnie dlatego byłoby to "dość złośliwe uderzenie". - Trafiałoby bowiem w to, na czym może bardzo zależeć Putinowi, a więc w poparcie klasy średniej, bogatszej części społeczeństwa, przedsiębiorców czy oligarchów. Można potraktować tę sankcję, jako uderzenie w wewnętrzne interesy Rosji - zaznacza.

Z systemu SWIFT korzystają również brokerzy ubezpieczeniowi i inwestycyjni, maklerzy giełdowi oraz inne duże instytucje zainteresowane uczestnictwem w międzynarodowym obrocie pieniężnym.

- Ale nie tylko rosyjskie banki miałby problemy. Można się spodziewać, że takie sankcje polegające na odcięciu sektora finansowego od systemu przelewów SWIFT w znacznym stopniu negatywnie odbiłyby się na całej gospodarce rosyjskiej – wskazuje dyrektor ZBP.

W jaki sposób? Skoro firmy nie mogą prowadzić transakcji międzynarodowych, na rynek trafi mniej towarów, podrożałaby waluta, w reszcie zwiększyłaby się inflacja.

Rosja szuka wyjścia

Rosja jest świadoma problemów, jakie może wywołać wyłącznie jej z SWIFT. Traktuje to zagrożenie bardzo poważnie. To dlatego od lat podejmuje próby uniezależnienia się od tak potężnej instytucji zachodniej. Stowarzyszenie zostało utworzone w Brukseli, a jego siedziba znajduje się w Belgii w mieście La Hulpe.

"Musimy odejść od korzystania z międzynarodowych systemów płatności kontrolowanych przez Zachód. Konieczne jest ograniczenie ryzyka związanego z sankcjami poprzez wzmocnienie naszej niezależności technologicznej, przejście na rozliczenia w walutach krajowych i walutach światowych, alternatywnych wobec dolara" - przekonywał w marcu tego roku szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow, którego słowa przytaczał Forsal.pl.

Już w 2014 r. gdy doszło do działań o charakterze militarnym na Krymie i pierwszych gróźb objęcia Rosji tymi sankcjami, Moskwa rozpoczęła intensywne prace nad alternatywnym systemem płatniczym.

- Niejako w odpowiedzi zbudowany został narodowy system płatności MIR. Nie jest on jednak zintegrowany ze SWIFT-em ani innymi międzynarodowymi systemami. Choć na wewnętrzne potrzeby Rosji jest on pomocny, to nie zastąpi międzynarodowych systemów. MIR opiera się na rozliczaniu transakcji tylko w rublach. Umożliwia prowadzenie transakcji w rosyjskiej walucie z krajami, które zgodziłyby się na takie rozliczenia i można powiedzieć, że to pewne wyjście awaryjne, ale nie rekompensowałby strat wynikających z braku dostępu do SWIFT – zauważa dyrektor Nocoń.

Rosja szuka również partnerów do współpracy międzynarodowej, aby stworzyć alternatywę dla SWIFT umożliwiającą operacje transgraniczne. Rosja już w 2018 roku prowadziła rozmowy na szczeblu krajów zrzeszonych w ramach BRICS i Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Zabiegała, by rosyjski System Przekazywania Informacji Finansowych tzw. SPFS wsparły Chiny, Turcja czy Iran.

Problem w tym, że największy gospodarczy konkurent USA, Chiny wciąż bardzo ostrożnie podchodzą do tego projektu. Dlaczego? Argumenty są ekonomiczne. Wartość obrotów handlowych między Chinami i USA jest bowiem 5-6 kronie większa niż między Państwem Środka a Rosją.

Czy więc groźba odcięcia Rosji od SWIFT będzie wystarczająco silnym środkiem nacisku? Zdaniem prof. Orłowskiego najsilniejszy argument ekonomiczny to całkowite odcięcie od importowania surowców z Rosji do Europy, a więc blokada gazu oraz ropy, a także rezygnacja ze wszelkiego wsparcia dla projektów rozwoju sieci rurociągowej.

- Choć byłaby to "broń atomowa", to jest to miecz obusieczny. Europa wciąż potrzebuje rosyjskich dostaw i na takie sankcje raczej nie ma gotowości - konkluduje ekonomista.

