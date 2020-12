Pekao przejmuje bank Czarneckiego. Mamy komentarz z rady nadzorczej Idea Banku

W czwartek po południu Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował, że 4 stycznia państwowy bank Pekao S.A. przejmie należący do Leszka Czarneckiego Idea Bank. Będzie to "wymuszona restrukturyzacja".

- W ustawie o BFG znajduje się art. 103 pkt 5, który przyznaje radzie nadzorczej prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego – mówi money.pl prof. Dariusz Filar, członek rady nadzorczej banku.

Przewodniczący rady Leszek Czarnecki w komunikacie dla mediów zapowiedział już, że taka skarga zostanie złożona w najbliższy poniedziałek. "Informuję ponadto, że w poniedziałek zostanie złożone odwołanie od decyzji BFG do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie" - napisał biznesmen w oświadczeniu, opublikowanym przez jego pełnomocnika Romana Giertycha.

- Jeśli ustawodawca przewidział taki punkt, to musiał się liczyć z tym, że będzie to wykorzystywane – mówi nam prof. Filar.

Dodaje, że od pół roku rada obradowała w zasadzie permanentnie. - Inne rady nadzorcze spotykają się raz na kwartał czy raz na miesiąc. Tu było inaczej. Miałem wrażenie, że jeśli uda się zrealizować plan naprawczy, to będzie to znakomity przykład restrukturyzacji - mówi.

- Zarząd wykonywał gigantyczną pracę, żeby współczynniki kapitałowe banku poprawić. W tym samym czasie można było ze strony BFG jako kuratora obserwować ewidentną obstrukcję w stosunku do działań podejmowanych przez bank - dodaje nasz rozmówca. Przykład? Odwlekania nominacji prezesowskiej dla Jerzego Pruskiego, który przez wiele miesięcy był tylko „pełniącym obowiązki” prezesa Idea Banku.

Jednocześnie prof. Filar zapewnia, że w swojej półrocznej pracy w radzie nadzorczej nie rozmawiano o słynnym "planie Zdzisława". - Nie patrzyliśmy na to nigdy w ten sposób. Patrzyliśmy na to, co zrobić, żeby kapitałowo uzdrowić bank - podkreśla Dariusz Filar.