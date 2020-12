Idea Bank wpada w ręce Pekao. Co muszą wiedzieć klienci?

To gigantyczna zmiana nie tylko dla sektora bankowego. To gigantyczna zmiana dla osób, które w Idea Banku mają konta, pieniądze i kredyty do spłacenia.

Co to oznacza dla klientów? Nowy rok zaczną pod nowym szyldem, ale ze wszystkimi depozytami. To warto podkreślić. Stan konta, czyli wszystkie środki klientów, pozostaną w całości przeniesione z Idea Banku do banku Pekao. Podobnie stanie się z kredytami. Choć dla każdego klienta jest to z pewnością sytuacja nerwowa - o środki można być spokojnym.