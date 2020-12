"Plan Zdzisława zrealizowany". Giertych komentuje przejęcie Idea Banku przez Pekao

- Między nami, to Zdzisław (Zdzisław Sokal, ówczesny prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – red.) ma swój plan, który wygląda w ten sposób, że on uważa, że Getin powinien upaść, za złotówkę zostać przejęty przez jeden z tych dużych banków - mówił na taśmach ujawnionych przez "Gazetę Wyborczą" były szef KNF, Marek Chrzanowski.

- On chciałby dokapitalizować to kwotą dwóch miliardów złotych, czyli już ten bank, który przejmie i to jest jego wizja rozwiązania sprawy. I nas atakuje za każdą decyzję, którą podejmujemy pozytywną w stosunku do banku - dodał Chrzanowski. Słuchający tych słów Leszek Czarnecki, właściciel Idea Banku i Getin Noble Banku, nie krył oburzenia.