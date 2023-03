Piotr Patkowski usłyszał to prosto w twarz. "To jest nie fair"

Jan 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Moralność PISu 1.Szastanie kasą bez pokrycia w towarach i inflacja ponad 18% a we Francji 7%. 2.Nie pozwalają usuwać uszkodzonych płodów ale na życie niepełnosprawnym dają 1200zł a sobie i kolesiom pełne koryta /np. w spółeczkach/. 3.Afera finansowa goni aferę / ostatnia Żalka i Bielana/ a szpitale coraz gorsze nie mówiąc o wizycie u specjalisty. 4. Rewaloryzacja emerytur niby 14,9% ale realnie dla większości to ok. 13,5% z uwagi na brak odpisu składki zdrowotnej. Do tego rządowe oszczędności na obligacjach to 6% przy inflacji ponad 17%. 5.Obrona działania biskupów w/s przenoszenia pedofili nie mówiąc ile dzieci dodatkowo zostało w przez to skrzywdzonych. 6. Plują na UE ale doją kasę i jeszcze oszukują / Rysio C/ 7. Przewalili 60 mld z emisji a elektrownie się starzeją. 8.Kara 2,2 mlda za niszczenie sądów a płacimy my wszyscy a nie oni. Ciekawe po co im wszyscy sędziowie na smyczy? Jakie szwindle szykują? 9. Szczują na Tuska ale dzięki niemu doją i szastają kasą bo to on wyprowadził finanse państwa po bankructwie PRLu. 10. Podsłuchują przeciwników nie tylko politycznych ale i tych ujawniających ich przekręty. 11. Wycinają lasy bez opamiętania. A z Funduszu Leśnego swojakom. 12. Ważniejszy hak na prok. Wrzosek niż bezpieczeństwo Warszawiaków. Dot przekazania miastu nieprawidłowości w ocenie kierowców autobusów. Itd