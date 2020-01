PKO BP, Alior Bank i BNP Paribas razem. "Przełomowy moment"

- Potencjał tej usługi jest bardzo duży. Jest kierowany do firm, które mogą 'depapieryzować' swoje funkcjonowanie i to zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i z klientami. Zapraszając do współpracy trzy banki, udało się wypracować porozumienie ponad podziałami - powiedział Grzegorz Wójcik, prezes Autenti.

- Obserwujemy wisienkę na torcie ciężkiej pracy właścicieli Autenti. Panowie są teraz na trzecim etapie drogi. Pierwszy to była droga szutrowa, nie można się było rozpędzić. Panowie z venture capital położyli wam asfalt, ale z prędkością trzeba było nadal uważać. My jesteśmy drogą szybkiego ruchu, ale razem zmierzamy do autostrady. Mam nadzieję, że uda się to wprowadzić w wielu krajach, a udziałowcy zostaną milionerami - podsumował prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.