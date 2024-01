Polski miliarder rezygnuje z zakupu dużego banku. Zainteresowani są nim Amerykanie

VeloBank to podmiot, który powstał po przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku należącego do Leszka Czarneckiego . BFG posiada w nim obecnie 51 proc. akcji , a System Ochrony Banków Komercyjnych , założony przez osiem największych banków komercyjnych w Polsce, posiada 49 proc.

W poniedziałek rzecznik prasowy BFG Filip Dutkowski potwierdził, że Fundusz otrzymał wiążące oferty kupna VeloBanku . Przypomniał, że planowana sprzedaż banku ma nastąpić nie później niż do końca marca, zgodnie z zobowiązaniami wobec Komisji Europejskiej . Zapewnił przy tym, że transakcja nie wpłynie na obsługę klientów tego banku.

Ofertę zakupu VeloBanku miał złożyć Michał Sołowow

"Business Insider" powołuje się na swoje źródła i podaje, że zakup VeloBanku miał rozważać Michał Sołowow . To polski miliarder, którego majątek "Forbes" szacuje na ponad 25 mld zł. Jest prezesem Synthosu, który razem z Orlenem zaangażował się w budowę małych reaktorów jądrowych (SMR) w Polsce. Ich spółka Orlen Synthos Green Energy ma zbudować reaktory BWRX-300 , zaprojektowane przez firmę GE Hitachi Nuclear Energy.

Z ustaleń serwisu wynika jednak, że jeden z najbogatszych Polaków miał wycofać się na ostatniej prostej z zakupu VeloBanku . – Sołowow najpierw złożył niewiążącą ofertę i został dopuszczony do kolejnego etapu transakcji, czyli due diligence (badania sytuacji finansowej i prawnej – przyp. "BI") banku – przekazał informator "BI".

VeloBank może trafić w ręce amerykańskich funduszy

Serwis przypomina, że pierwszy ma ok. 60 mld dolarów aktywów w zarządzaniu. Jako akcjonariusz pojawia się też m.in. w Commerzbanku, do którego należy polski mBank. Drugi natomiast zarządza aktywami o wartości ok. 5 mld dolarów. Specjalizuje się w gospodarowaniu podmiotami działającymi w sektorze finansowym.