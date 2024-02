Posłowie biorą kredyty na potęgę. Hołownia, Mentzen i Warchoł spłacają olbrzymie kwoty

Zakredytowani parlamentarzyści

W tej kwestii rekordozistą jest poseł Marcin Skonieczka z klubu Polska 2050-Trzecia Droga. " Ma aż cztery kredyty, w tym frankowy plus jeszcze kredyt inwestycyjny. Razem ponad 900 tys. zł, z czego jedna trzecia to kredyt na biznes. Frankowy kredyt jest mały — 27 tys. CHF. Poseł ma też skromne oszczędności, bo tylko 15,2 tys. zł" - czytamy w "Pulsie Biznesu"

Marcin Warchoł z Solidarnej Polski, który był do niedawna wiceministrem sprawiedliwości, do spłacenia w dwóch bankach ma hipoteki na łączną kwotę 860 tys. zł. Ale na tym nie koniec. Jak informuje "Puls Biznesu" ma także trzeci kredyt, a tam do spłacenia zostało 457 tys. zł. Parlamentarzysta w oświadczeniu majątkowym wymienił także pożyczki zaciągnięte w Ministerstwie Sprawiedliwości i w Uniwersytecie Warszawskim. Chodzi w sumie o 50 tys. zł.

Zarobki posłów

Podstawowe uposażenie posła to 12 tys. 826,64 zł brutto, czyli około 9 tys. zł "na rękę". Do tego niskoopodatkowane diety w kwocie 4008,33 zł brutto dla posłów zawodowych, którzy w trakcie zasiadania w parlamencie, nie prowadzą innej działalności.

Problem z tymi dodatkami jest taki, że - jak już wielokrotnie udowodniono - pobierają go posłowie nawet wtedy, gdy komisje, do których zostali przypisani, nie zbierały się. Mimo to członkowie prezydium komisji co miesiąc otrzymywali dodatkowe środki finansowe.