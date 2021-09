Prezes PKO BP pójdzie na ambasadora? Bank zaprzecza kuluarowym doniesieniom

Jan Emeryk Rościszewski może być kandydatem na ambasadora we Francji - tak ustalił "Dziennik Gazeta Prawna" z dwóch niezależnych od siebie źródeł z PiS i kręgów rządowych. – Od kilku tygodni słychać takie głosy. Kandydatura jest też znana w Pałacu Prezydenckim i była tam konsultowana – twierdzi informator "DGP".

Jan Emeryk Rościszewski na ambasadora?

Jak tłumaczy gazeta, pozytywne stanowisko prezydenta jest konieczne, bo ambasadora powołuje bowiem głowa państwa na wniosek ministra spraw zagranicznych. MSZ na pytania dziennika odpowiada jednak wymijająco, tłumacząc tylko, że nazwisko kandydata "zostanie podane do publicznej wiadomości podczas spotkania z Komisją Spraw Zagranicznych Sejmu".

Jednoznacznie zaprzecza natomiast PKO BP. "Jan Emeryk Rościszewski nie ubiega się o stanowisko ambasadora RP we Francji" - odpisało dziennikowi biuro prasowe banku.

I dodało, że Rościszewski "jest doświadczonym menedżerem, który od trzech dekad pełni kluczowe funkcje w polskich i zagranicznych instytucjach finansowych. Dziś skupia się na wypracowaniu długookresowej strategii PKO Banku Polskiego, a następnie jej sprawnej realizacji". Poprosiliśmy bank o komentarz do artykułu, na odpowiedź czekamy.

"DGP" przekonuje jednak, że w rzeczywistości w kuluarach Rościszewski faktycznie jest brany pod uwagę jako kandydat na ambasadora we Francji. A nowy przedstawiciel Polski w Paryżu będzie wybierany za kilka miesięcy.

Jan Emeryk Rościszewski prezes PKO BP od czerwca

Jan Emeryk Rościszewski przejął stery - początkowo jako pełniący obowiązki - w PKO BP w czerwcu, kiedy to ze stanowiska ustąpił Zbigniew Jagiełło. Ten ostatni był prezesem przez 12 lat. We wrześniu KNF oficjalnie zgodziła się, by Rościszewski został szefem największego w Polsce banku.