Nowy prezes PKO BP. Jan Emeryk Rościszewski faworytem

Jan Emeryk Rościszewski ma zostać nowym prezesem PKO BP - ustalił RMF FM. To obecny wiceszef największego polskiego banku, który do tej pory odpowiadał za nadzorowanie rynku detalicznego.

Co ciekawe, RMF FM spodziewa się, że nie będzie to jedyna zmiana kadrowa w PKO BP. Do rady nadzorczej może dołączyć inny zasłużony bliski współpracownik braci Kaczyńskich, czyli Maciej Łopiński. W poniedziałek rano zrezygnował z przewodniczenia radzie nadzorczej PZU.