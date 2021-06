Szef rady nadzorczej PZU złożył rezygnację. Trafił tam z kancelarii Andrzeja Dudy

Marks... 6 godz. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ten pan jest po kursie sprawiedliwym... Tyle stękania, tyle słownych wypocin a wyszło wielkie nic... czyli zero !!! Jaki prezydent A. Duda, taka kancelaria prezydenta... Frankowicze tym panom dziękują ale co ważniejsze to na tej kłamliwej obietnicy, przejedzie się PiS...!!! podobnie jak nic nie robiący poprzednicy PO.... oraz cała zgraja nieużytecznych poślątek z lewa i prawa !!! Kredyty pseudo walutowe np. CHF -frakowe to za trudna materia dla ledwie myślących posłów !!!