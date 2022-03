Skrytki bankowe - kto może z nich skorzystać?

Skrytki bankowe nazywane również depozytowymi wciąż nie są w Polsce popularne aż tak, jak w innych krajach. Nie zmienia to jednak faktu, że przechowywanie w nich drogocennych przedmiotów to jeden z najbezpieczniejszych sposobów zabezpieczenia kosztowności. Jak działają skrytki bankowe? Co można w nich przechowywać i gdzie je znaleźć?