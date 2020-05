Skutki pandemii już widoczne w bankach. Polacy nie biorą kredytów

Mogłoby się wydawać, że niższe stopy procentowe wpłyną na tańsze kredyty, więc Polacy nadal będą chętnie o nie wnioskowali. Jeszcze do niedawna kredyt gotówkowy dla wielu był dobrym rozwiązaniem na zaplanowany remont przy braku oszczędności. Ogólnoświatowa pandemia COVID-19 zmieniła zarówno podejście klientów do zaciągania zobowiązań, jak i samych banków do ich udzielania.