Sprzedaż mBanku. Nabywca będzie musiał wyłożyć kilkanaście miliardów

I to niezależnie, czy mBank kupią - jak pisze piątkowa "Rzeczpospolita" - Amerykanie, o czym się spekuluje, czy też uznane za faworytów banki państwowe.

Sama wycena giełdowa mBanku (którego 69,3 proc. akcji ma Commerzbank) nie jest wystarczającym wskaźnikiem tego, ile może zapłacić kupujący. Wszystko z powodu wartych blisko 17 mld zł hipotek walutowych (16 proc. portfela kredytów mBanku), które muszą zostać wydzielone, aby znalazł się chętny na tę instytucję.

Pierwszą niewiadomą jest, ile kapitału musiałoby trafić do portfela frankowego – co trudno przewidzieć, bo nie wiadomo, jak zdecyduje regulator. Łukasz Jańczak, analityk Ipopemy, na którego powołuje się "Rz" - przyjął, że byłoby to 3,7 mld zł.

Kolejna niewiadoma to rentowność mBanku bez franków. – Według mojej prognozy mBank z portfelem frankowym, ale bez wzrostu rezerw z powodu spraw sądowych, osiągnąłby w 2020 r. 1,4 mld zł zysku netto. Zakładam, że portfel ten dodaje co najmniej 100 mln zł do rocznego zysku netto. Zatem po jego wyłączeniu mBank osiągnąłby nieco mniejszy zysk, ok. 1,3 mld zł. Z kolei kapitał przypisany do tej działalności bez franków szacuję na 13 mld zł – wylicza.

Zatem ROE (zwrot z kapitałów własnych) mBanku pozbawionego franków byłby wyższy niż teraz (blisko 8 proc.) i wyniósłby ok. 10 proc. To punkt wyjścia do wyceny mnożnikowej. – Przy ROE rzędu 10 proc. premia do wartości księgowej jest uzasadniona, ale niewielka. Ostatnio wskaźniki wyceny banków obniżyły się – mówi Jańczak. Wycena mBanku bez franków z mnożnikiem nieco powyżej wartości księgowej dałaby 13,5 mld zł.

Wcześniej Commerzbank sugerował, że oczekuje wyceny podobnej do ING Banku Śląskiego, najdroższego w Polsce. Co dawałoby wycenę na poziomie ok. 16,5 mld zł. – Nie sądzę, aby realne było osiągnięcie wyceny choćby zbliżonej do ING BSK. (...) Nie są to niewyobrażalne poziomy, ale są wysokie. Dużo zależy od determinacji nabywcy – tego, jakie osiągnie efekty synergii i na ile zależy mu na przejęciu - mówi jednak ekspert cytowany przez "Rz".

