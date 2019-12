Sprzedaż mBanku. W grze pojawiają się kolejni chętni

Czwarty co do wielkości aktywów bank w Polsce może trafić nie w polskie, a w amerykańskie ręce - spekuluje "Rzeczpospolita". Mogą to sugerować częstsze podróże szefostwa mBanku do USA. Do tej pory do transakcji przymierzane były głównie rodzime instytucje finansowe.

