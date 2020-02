Stopy procentowe bez zmian. Depozyty w bankach oprocentowane najniżej w historii

- Już przed miesiącem prezes Glapiński podkreślał przejściowy charakter wysokiej inflacji, który będzie wygasał po pierwszym kwartale. Za to hamowanie gospodarki powinno ugruntować gołębią retorykę RPP, choć kontrowersyjnym byłoby sygnalizować gotowość do obniżek w obliczu rosnącej inflacji. Polityka polegająca na przeczekaniu pozostaje najlepszym rozwiązaniem zarówno w tym roku, jak i pewnie do końca kadencji obecnej rady, tj. do połowy 2022 roku - ocenia Białas.