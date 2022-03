Szef NBP: działamy tak, żeby ukrócić udzielanie kredytów hipotecznych

Prezes NBP na środowej konferencji po decyzji RPP o stopach proc. tłumaczył, że Narodowy Bank Polski zacieśnia politykę pieniężną, by powstrzymać inflację, a to rodzi konsekwencje. Powiedział, że bank centralny będzie stosował dalej surową politykę zacieśniającą. Mówiąc o zmianie wysokości stóp proc., nawiązał do kredytów hipotecznych.