Szwedzki fundusz emerytalny stracił miliardy na akcjach SVB i Signature Bank

Fundusz Alecta jest czwartym co do wielkości posiadaczem akcji banku SVB o wartości 9 mld koron (840 mln dol.). W ubiegłym roku fundusz zrezygnował z portfela obejmującego największe stabilne szwedzkie banki — Handelsbanken oraz Swedbank na rzecz amerykańskich banków specjalizujących się w obsłudze sektora IT.