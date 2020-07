Tanie kredyty dzięki niskim stopom procentowym. Jak długo z nami zostaną?

I dodaje - Dlatego też szybko dwukrotnie obniżyliśmy stopy procentowe, łącznie o 1 pkt proc., przez co główna stopa procentowa NBP spadła do historycznie niskiego poziomu 0,5 proc. Efekt to natychmiastowe obniżenie rat kredytowych i kilka miliardów złotych zaoszczędzone przez polskie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.

Jeszcze na początku roku średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych wynosiło ok. 3,7 proc. Teraz spadło poniżej 3 proc., co daje oszczędności na poziomie 40-50 złotych na racie za każde pożyczone 100 tys. złotych. Banki jednak nie próżnują i porównując sytuację z końca kwietnia, kiedy wpływ pandemii na rynek kredytów hipotecznych był już zauważalny, banki podniosły marżę średnio o 0,5 p.p.

Większość kredytów mieszkaniowych jest oprocentowana stawką zmienną, czyli do WIBOR-u 3M lub 6M jest naliczana marża banku, która nie zmienia się przez cały okres trwania umowy. Aby więc zmieścić się w prawnie ustalonym limicie oprocentowania, banki podwyższają marżę. Mają większe pole do popisu, bo WIBOR 3M z poziomu 1,68 proc. sprzed pandemii spadł do 0,25 proc. aktualnie. Mimo tego więc, że zostało obniżone maksymalne dostępne oprocentowanie kredytów, w tym także kredytu hipotecznego, warunki są lepsze dla klientów. Wzrost marży nie spowodował wzrostu oprocentowania w porównaniu do stawek z początku roku.