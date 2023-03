To nie jest dobra informacja dla oszczędzających. Banki obniżają oprocentowania depozytów

Marzec to kolejny miesiąc, w którym banki obniżają oprocentowania depozytów - wskazano w najnowszej analizie HRE Investments. Średnie oprocentowanie tych produktów spadło do poziomu 6,99 proc., podczaspodczas gdy w styczniu było to 7,3 proc., a w lutym 7,18 proc.