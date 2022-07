Zniesienie podatku Belki może pomóc w walce z inflacją

Nadchodzi wyhamowanie wzrostu konsumpcji

Dodano, że w samym czerwcu wartość lokat podskoczyła o rekordowe 23,7 mld zł, a wartość rachunków bieżących stopniała o 23 mld zł. "To zjawisko, które zwiastuje wyhamowanie wzrostu konsumpcji, co z kolei z czasem przyczyni się do ograniczenia najwyższej od ćwierćwiecza inflacji" - podano.

Inflacja najwyższa od 25 lat

Co drożało najbardziej? GUS nie pozostawia wątpliwości - to paliwa. Względem maja 2022 r. zdrożały one o 9,4 proc., a patrząc w ujęciu rocznym (czerwiec 2022 r. vs. czerwiec 2021 r.) cena paliw wzrosła aż o 46,7 proc. Nośniki energii z kolei zdrożały o 3 proc. miesiąc do miesiąca i 35 proc. rok do roku. Żywność względem maja zdrożała o 0,7 proc. i 14 proc. rok do roku.