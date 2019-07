Ubezpieczenie kredytu gotówkowego i hipotecznego. Czy jest konieczne?

Kiedy zaciągamy kredyt, na ogół bank oferuje albo wręcz nalega na wykupienie ubezpieczenia spłaty takiego zobowiązania. Dzieje się tak zwłaszcza wówczas, gdy mamy do czynienia z wysokokwotowym kredytem hipotecznym. Czy jednak rzeczywiście ubezpieczenie kredytu jest absolutnie konieczne?

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku nie wskazuje, żeby ubezpieczenie kredytu było ustawowym obowiązkiem konsumenta. Powołując się na wskazaną ustawę, obowiązkowym ubezpieczeniem jest wyłącznie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) lub ubezpieczenie mienia, jeśli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakładają obowiązek zawarcia takiej umowy ubezpieczenia.

Uwaga!

Odmowa ubezpieczenia kredytu może spowodować, że bank zażąda od potencjalnego kredytobiorcy innego zabezpieczenia spłaty kredytu.

Dlatego w praktyce rezygnacja z ubezpieczenia kredytu jest możliwa, ale jednocześnie jego brak może spowodować, że bank zażąda innego zabezpieczenia spłaty, aby zmniejszyć ponoszone przez siebie ryzyko. Brak ubezpieczenia kredytów może zaś doprowadzić do tego, że przy wystąpieniu przykrych zdarzeń w życiu kredytobiorcy to on sam będzie ponosił koszty podjętej decyzji o rezygnacji z ubezpieczenia kredytu.

Ubezpieczenie kredytu – jakie funkcje spełnia?

Niezależnie od tego, czy będzie to ubezpieczenie kredytu gotówkowego czy ubezpieczenie kredytu hipotecznego, spełnia ono funkcję ochronną. Ubezpieczenie ma zapewnić spłatę zobowiązania kredytowego na wypadek wystąpienia określonych zdarzeń. Banki oferują ubezpieczenia kredytów swoim klientom lub namawiają ich na samodzielne wykupienie polisy po to, aby ograniczyć ryzyko kredytowe, jakie ponoszą.

Ubezpieczenie kredytu innymi słowy jest jednym z powszechnie stosowanych zabezpieczeń spłaty zobowiązania kredytowego. Przynosi korzyści obu stronom – kredytodawcy i kredytobiorcy. Jeśli wystąpi sytuacja przewidziana w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia polisy, wówczas to towarzystwo ubezpieczeniowe bierze na siebie obowiązek spłaty rat kredytu – przez z góry założony czas – lub też wypłaca pewną kwotę równą sumie gwarancyjnej, tytułem spłaty długu do banku.

Jakie są ubezpieczenia kredytów?

Banki akceptują różne zabezpieczenia spłaty kredytu, a kredyt ubezpieczony może być oferowany na znacznie lepszych warunkach, niż gdyby nie miał żadnego zabezpieczenia. Wiedząc już, co to jest ubezpieczenie kredytu, pora przejść do kwestii, co daje ubezpieczenie kredytu w praktyce. Czy rzeczywiście jest korzystne także dla kredytobiorcy i warto ponieść koszt takiego ubezpieczenia? Wszystko zależy od tego, z jaką polisą mamy do czynienia.

Wyróżnić można wiele rodzajów ubezpieczeń kredytów. Są to m.in.:

• ubezpieczenie kredytu hipotecznego od śmierci kredytobiorcy,

• ubezpieczenie kredytu gotówkowego,

• ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,

• ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,

• ubezpieczenie kredytobiorcy od utraty pracy i utraty zdolności do wykonywania pracy.

Wszystkie te ubezpieczenia kredytów mogą być bardzo przydatne dla kredytobiorców. Zwłaszcza ubezpieczenie na życie. Kredyt hipoteczny, do którego najczęściej oferowane jest takie ubezpieczenie, jest wieloletnim zobowiązaniem finansowym. Nigdy nie wiadomo, co stanie się z kredytobiorcą w perspektywie kolejnych 20-30 lat. Jeśli nie chce on zostawiać swojej rodzinie długów w spadku, może zawrzeć ubezpieczenie kredytu hipotecznego od śmierci.

Jeśli w okresie spłaty kredytu hipotecznego nastąpi śmierć kredytobiorcy, a ubezpieczenie kredytu zostało podpisane w tym samym czasie, to towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci spadkobiercom pieniądze na pokrycie pozostałego do spłaty długu.

Ciekawostka. Ciekawe jest ubezpieczenie kredytu hipotecznego w formie ubezpieczenia niskiego wkładu. Stosowane jest ono, jeśli klient nie dysponuje wymaganym przez banki 20-procentowym wkładem własnym, a jedynie połową tej kwoty. Druga połowa jest zastępowana przez takie właśnie ubezpieczenie.

Co się stanie, jeśli klient zrezygnuje z ubezpieczenia kredytów?

Zdarza się, że jeszcze w trakcie spłaty kredytu jest składana rezygnacja z ubezpieczenia kredytu. Jest to możliwe, choć niekoniecznie korzystne dla kredytobiorcy. Wystarczy złożyć stosowny wniosek o rezygnację z ubezpieczenia kredytu.

Wniosek składa kredytobiorca w dowolnym czasie, jeśli na przykład uzna, że nie stać go na uiszczanie regularnej składki na ubezpieczenie albo polisa nie jest mu do niczego potrzebna. Nie we wszystkich bankach jest możliwa rezygnacja z ubezpieczenia kredytu. Santander to jedna z instytucji tego typu, które dopuszczają taką możliwość.

W umowie ubezpieczenia powinny znaleźć się postanowienia, czy wypowiedzenie jej w okresie spłaty kredytu spowoduje zwrot składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony. Można otrzymać częściowy lub całościowy zwrot ubezpieczenia kredytu, ale nie jest to powszechnie obowiązującą normą.

Jeśli zwrot jest stosowany, to powinien on nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez bank oświadczenia woli o rezygnację z ubezpieczenia kredytu.

