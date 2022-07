UOKiK stawia zarzuty pięciu bankom. Nie zwróciły skradzionych pieniędzy z konta

UOKiK postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów: BNP Paribas Bank Polska, Bankowi Millennium, mBankowi, Credit Agricole Bank Polska oraz Santander Bank Polska . Ale to nie koniec sprawy. Urząd prowadzi też postępowania wyjaśniające wobec 13 kolejnych. Wszystkim grozi kara do 10 proc. obrotów.

Reakcja banków na kradzieże pieniędzy z kont

"Oszust uzyskał dostęp do danych uwierzytelniających i wyprowadził z konta emerytki 170 tys. zł oszczędności oraz zaciągnął kredyt na 80 tys. zł . Bank bezrefleksyjnie zmienił walutę i przelał pieniądze za granicę, doliczając do każdego przelewu opłatę za szybkość realizacji, oraz udzielił wysokiej pożyczki osobie, która ma niską emeryturę , a w całej dotychczasowej historii konta preferowała bezpieczne inwestycje" - pisze UOKiK w informacji prasowej.

Urząd podkreśla, że bank nie zareagował nawet wtedy, gdy oszust podszywający się pod emerytkę zmienił jej stan cywilny z mężatki na wdowę. A zrobił to po to, by nie była potrzebna zgoda męża do zaciągnięcia kredytu. Mimo obowiązującego w UE prawa - jak wskazuje UOKiK - bank nie zwrócił środków poszkodowanej. Winą za zaistniałą sytuację obarczył samą emerytkę.