W jakim banku najłatwiej dostać kredyt gotówkowy?

Do wniosku kredytowego dołączane powinny być dokumenty wymagane w banku, jak między innymi zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów, dowód osobisty czy inny dokument ze zdjęciem. W zależności od banku, w którym klient wnioskuje o kredyt, komplet dokumentów dołączany do wniosku kredytowego może się różnić. Warto sprawdzić wcześniej, jakie to będą zaświadczenia i gromadzić je jeszcze przed złożeniem wniosku o kredyt, co pozwoli na przyspieszenie całej procedury kredytowania.