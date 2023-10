W przyszłym roku będą wakacje kredytowe. Jednak jest haczyk

moro 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

kolejna kiełbasa wyborcza i do tego okraszona szantażem "jak nie zagłosujecie na PiS to nie dostaniecie". A ja na to: nie to nie. Jak inflacja przestanie być napędzana rozdawnictwem, socjałem, czy innym kumoterstwem PiS to bez problemu spłacę kredyt i to w cale nie ten "rządowy". Dajcie krajowi możliwość bezpiecznego i praworządnego funkcjonowania to ludzie sobie dadzą radę bez sztucznie generowanej potrzeby wsparcia socjalnego.