I to jest główny powód dlaczego opozycyjne media i opozycyjni eksperci tak walczyli o wyższe ceny paliw, aby do tego nie dopuścić. To spowoduje, że Glapiński znowu obniży stopy, tym razem zapewne tylko o 0,25%, ale to będzie kolejny impuls dla wzrostu gospodarczego. Może znowu złotówka spadnie co poprawi wyniki polskiego eksportu. A przy okazji warto przypomnieć, że Tusk zapowiedział, że jak wygra wybory to wyda polecenie i paliwa będą 5 zł. To dopiero będzie ręczne sterowanie. Zapowiedział też czterodniowy tydzień pracy za pensję jak za pięć dni. To są dopiero cuda.