Obniżki cen paliw na wakacje ulżą portfelom Polaków. Inaczej będzie z inflacją

Powoli już standardem stają się wakacyjne obniżki cen paliw. Koncerny pierwszy raz przetestowały ten mechanizm w 2022 r. i w tym roku powracają do akcji promocyjnej. Sygnał do cięcia cen wysłał Orlen, który jako pierwszy zapowiedział taki krok . Za nim poszły kolejne firmy .

Obniżki cen paliw nie wpłyną na inflację

Okazuje się jednak, że obniżki cen paliw na stacjach nie będą mieć wpływu na wskaźnik inflacji. Wszystko przez sposób wyliczania go przez Główny Urząd Statystyczny – przypominają ekonomiści mBanku na Twitterze .

Ekonomiści jednak dodają, że inaczej będzie wyglądać sytuacja cenowa z perspektywy osób uprawnionych do zniżek, których może być sporo. Zarazem obniżki cen paliw mogą być impulsem zwiększającym popyt w gospodarce.

Obniżki na stacjach paliw

W przypadku firmy kierowanej przez Daniela Obajtka obniżki cen przysługują klientom, którzy posiadają kartę lojalnościową Vitay. Zniżka wyniesie 30 gr na litrze diesla i benzyny, a promocja obejmie cztery tankowania miesięcznie do 50 litrów paliwa każde. Co więcej, posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mogli obniżyć cenę o kolejnych 10 gr/litr.

Circle K z kolei wprowadziła dwie promocje. Pierwsza przewidywała obniżkę cen paliw między godz. 14 a 17 w wysokości 50 gr/litr na zakup dowolnego paliwa miles oraz milesPLUS dla posiadaczy karty lojalnościowej EXTRA. Druga natomiast, czyli "Summer Weekends", umożliwia tankowanie dowolnego paliwa w obniżonej o 35 gr/l cenie. Zniżki będą obowiązywać w każdy kolejny weekend wakacji, od piątku do niedzieli, aż do 3 września. Rabat zostanie naliczony do maksymalnie 85 l w ramach jednej transakcji.