Inflacja w sierpniu wciąż ponad kluczowym poziomem. Ten odczyt może martwić Polaków

Inflacja jednocyfrowa? Na to czeka Adam Glapiński

To właśnie spadająca inflacja była głównym powodem obniżenia stóp procentowych. Na ostatnim posiedzeniu RPP obniżyła je z poziomu 6,75 do 6 proc. Jeśli jednak inflacja dalej będzie spadać - i to szybko - da to teoretyczne podstawy do rozważenia kolejnej obniżki stóp procentowych.