Trudne czasy przed nowym rządem. "Stan kasy państwa może być jeszcze gorszy"

"Wystarczy nie kraść" - od lat powtarzają politycy PiS na pytania, skąd rząd bierze pieniądze na coraz większe świadczenia socjalne. Premier Mateusz Morawiecki w kontekście wpływów z podatków regularnie używa sformułowania, że "za poprzedników pieniądze przeciekały jak przez durszlak". To ma oznaczać, że obecny rząd znacznie poprawił sferę wpływów podatkowych.

Większe wpływy z podatków

" Rz" zwraca uwagę, że w 2023 r. dochody podatkowe (z VAT , z PIT i CIT razem z częścią dla samorządów, akcyzy, podatku od gier, bankowego, od kopalin i od sprzedaży detalicznej) wyniosą blisko 600 mld zł. To dwa razy więcej od 300 mld zł, które wpłynęły do kasy państwa na koniec rządów PO i PSL .

W kontekście uszczelnienia systemu podatkowego z samego VAT-u do budżetu ma wpłynąć ok. 260 mld zł. (136 mld zł więcej niż w 2015 r.). Do tego należy dodać 95 mld zł z CIT.