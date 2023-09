Wakacje kredytowe na dłużej. Tyle zostanie w kieszeni

StOPyWdół200p... 15 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nasza rada polityki powinna obniżyć stopy przynajmniej o 200pb, aby ukrócić wzbogacanie się banków, na starych kredytach na zmienną stopę procentową. Dlaczego? Po podniesieniu przez RPP na przestrzeni roku dziesięciokrotnie stóp procentowych, banki zaczęły czerpać olbrzymie zyski. A to dzięki temu, że podnoszenie stóp w naszym kraju dotyczy niestety starych kredytów, tych umów są miliony ponad trzy. Banki nagle notują rekordowe zyski netto, w tym czasie prawie zupełnie wyhamowała sprzedaż nowych kredytów hipotecznych. W związku z tym wydaje się, że inflacja jest im na rękę, zysk 300% r/r. Dlaczego tak się dzieje? W umowach kredytowych hipotecznych na zmienne oprocentowanie wpisane są dwa wskaźniki, na których zarabiają potężne sumy. Pierwszy wskaźnik, to marża. Drugi wskaźnik, to WIBOR. WIBOR jest potężnym narzędziem, do zabierania kredytobiorcom w "świetle prawa" ogromnych pieniędzy, więc te złotówki nie mogą trafić na rynek by rozruszać gospodarkę, a ci co spłacają za wysokie raty są skazani na biedę. Podnoszenie stóp, oprocentowania wskaźnika WIBOR dzieje się podczas ustaleń na hipotetycznych pożyczkach między bankowych. Czy, bardzo bogate banki faktycznie pożyczają pieniądze między sobą? Banki ustalają między sobą, "po ile byś mi pożyczył, gdybym chciał jakąś sumę", na tej podstawie ustalają wysokość oprocentowania wskaźnika WIBOR. Jest to bardzo nieobiektywne, niesprawiedliwe, a dla kredytobiorców w dobie inflacji dodatkowym ciosem w plecy. Przez ten ruch rata wzrasta, a w racie pomniejsza się spłatę kapitału, a podwyższa odsetki. W krajach zachodniej UE te same banki nie mają dodatkowego wskaźnika wplątanego w umowy kredytowe, żyją z marży, szanują swoich klientów, albo prawo UE im na to nie pozwala.