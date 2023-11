Wakacje kredytowe od rządu Donalda Tuska? "Tylko dla faktycznie potrzebujących"

Kryterium dochodowe dla wakacji kredytowych?

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego skierował do Sejmu wniosek o przyjęcie ustawy w sprawie przedłużenia wakacji kredytowych na kolejny rok w obecnej formule. Zwrócił się do marszałka Sejmu Szymona Hołowni z prośbą o sprawne procedowanie tej sprawy.

Domański był pytany o możliwość wprowadzenia do programu kryterium dochodowego.

- To rozwiązanie musimy przedyskutować wraz z partnerami koalicyjnymi. Kryterium dochodowe jest jednym z kryteriów, które można zastosować - stwierdził.

Podkreślił, że Platforma Obywatelska chce "wzmocnienia, by powstawało więcej mieszkań". Ma tu umożliwić m.in. uwolnienie gruntów i pustostanów w zasobach spółek Skarbu Państwa.

Według Domańskiego "jest miejsce do cięcia stóp procentowych o kolejne 25-50 pkt.". - Ale to już decyzja RPP. Przed ostatnim posiedzeniem Rady rynek oczekiwał cięcia stóp o 25 pkt. bazowych i to nie nastąpiło. Usłyszeliśmy długą tyradę prezesa Glapińskiego, który bardzo wyraźnie angażuje się w spór polityczny po stronie zbyt wolno odchodzącego rządu Mateusza Morawieckiego. Dla rynków finansowych z jednej strony duży pozytyw jakim jest rząd Donalda Tuska, z drugiej strony niestabilna polityka prowadzona przez Glapińskiego - wyliczał poseł-elekt.