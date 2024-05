Ważna zmiana od 1 czerwca. Banki będą musiały weryfikować numer PESEL

Od 17 listopada 2023 roku można zastrzec numer PESEL. Ma to na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych. Do tej pory jednak banki ani inne podmioty nie miały obowiązku weryfikacji, czy PESEL został rzeczywiście zastrzeżony. Od 1 czerwca 2024 r. to się zmieni.