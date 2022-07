Wcześniejsza spłata kredytu. Jakie daje korzyści?

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu?

Możesz dokonać wcześniejszej, czyli przedterminowej spłaty kredytu – zarówno całościowej, czyli oddasz do banku wszystkie pożyczone środki, jak i częściowego zwrotu środków.

Czy wszystkie banki umożliwiają wcześniejszą spłatę kredytu?

Prawo do wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego jest zagwarantowane na mocy ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. To produkt bankowy udzielony odpłatnie, w wysokości nie większej niż 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej. Kredytodawca powinien udzielić go w zakresie swojej działalności lub dać przyrzeczenie jego udzielenia. Kredytobiorcą jest konsument, a produkt ten udzielany jest na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.