We wtorek ważna decyzja dla kredytobiorców. Co zrobi RPP?

"Mamy świadomość, że ryzyko rozpoczęcia obniżek stóp już we wrześniu jest relatywnie wysokie, chociaż nadal obstawiamy jako nieco bardziej prawdopodobny wariant, że nastąpi to w październiku" - napisali przed weekendem analitycy Santander Bank Polska.

Podobnie oceniają analitycy mBanku. I to ich zdaniem finalny odczyt inflacji za sierpień może być niższy od wstępnego szacunku. Powód? "Wszystko przez ustawę dotyczącą dodatkowej obniżki (o 5 proc.) cen energii dla gospodarstw domowych, która zmienia ceny... wstecz" - stwierdzili. Przepisy przyjął już Sejm.

Co z ratami kredytów? Możliwa obniżka stóp procentowych NBP

"Oczekiwana przez rynek skala obniżki stóp w najbliższym półroczu z perspektywy osoby spłacającej hipotekę oznaczałaby zmniejszenie raty o ok. 120 zł na każde 100 tys. zł kredytu" - szacuje "DGP" dla kredytu na 25 lat z marżą 3 pkt. proc. powyżej wskaźnika.

W samej RPP pojawiają się głosy za obniżką stóp we wrześniu, ale i przeciw takiemu krokowi. "DGP" przypomina, że w ubiegłotygodniowym wywiadzie Ludwik Kotecki powiedział, iż argumentem przeciw łagodzeniu polityki pieniężnej jest projekt budżetu państwa na 2024 r. Zakłada on bowiem wyższy deficyt niż we wcześniejszych zapowiedziach