Obniżka stóp procentowych możliwa już we wrześniu. "Zagłosowałabym"

Banki mają marże, ale żyją z WIBOR-u, który lawinowo zuboża społeczeństwo, a to powoduje spadek w gospodarce. Potrzebne są kontrole, czy bank wliczając w umowę wskaźnik WIBOR, brał kredyt na pożyczanie dla tego klienta, skoro z premedytacją dolicza ten wskaźnik w co miesięcznej racie? Potrzebne są kontrole, czy bank powinien podnosić ratę powyżej rekomendacji KNF z dnia podpisania umowy kredytowej? Obecnie raty są powyżej tych rekomendacji. Klient nie dostał by takiego kredytu jaki ma, bo rata nie może być wyższa od rekomendacji, czyli zdolności kredytowej. Ale nie przeszkadza to na wyliczanie raty powyżej tej granicy. Kiedy, to błędne koło z premedytacją doliczane, jako dodatkowe wyimaginowane oprocentowanie na hipotetycznych pożyczkach międzybankowych WIBOR, wplątane w umowy kredytowe hipoteczne zostanie wstecz zlikwidowane, a ci co ten proceder uprawiają poniosą tego konsekwencje?