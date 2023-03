Wewnętrzne notatki Credit Suisse. Bank uspokaja pracowników

Problemy Credit Suisse budzą oczywisty niepokój wśród pracowników banku. Przedstawiciele instytucji prezes Axel Lehmann i CEO Ulrich Körner, wysłali więc do załogi specjalny komunikat w postaci pytań i odpowiedzi w sprawie ewentualnych redukcji etatów czy cięć premii.

W wewnętrznych notatkach, do których dotarł Bloomberg, podkreślają w nim, że porozumienie w sprawie fuzji Credit Suisse i UBS wymaga jeszcze niezbędnych zgód. Oczekują, że fuzja zostanie sfinalizowana do końca 2023 roku i do tego czasu bank nadal działać bez zmian, koncentrując się na obsłudze naszych klientów. Dlatego rola pracowników pozostaje bez zmian.