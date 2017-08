Pracownicy Banku Anglii strajkują. Takiego protestu nie było od 50 lat

Fot. Wikimedia/Domena Publiczna

Rozpoczął się zapowiadany od początku lipca protest pracowników Banku Centralnego Anglii - donosi CNBC. Potrwać ma do 3 sierpnia. To właśnie wówczas zbiera się rada polityki pieniężnej Banku Anglii, aby zdecydować o stopach procentowych. Wtedy też Bank of England ma opublikować raport o inflacji.

Takiego protestu nie było od 50 lat. Personel utrzymujący porządek, zapewniający obsługę pracowników wyższego szczebla, pracownicy administracji a także witający gości oraz konserwatorzy i ochrona Banku Centralnego Anglii wspólnie zdecydowali o rozpoczęciu strajku. Powód to niższa niż inflacja podwyżka płac zaproponowana przez zarząd banku.

Jak pisaliśmy już na początku lipca w money.pl, związek zawodowy Unite poinformował, że jeśli nie uda się wynegocjować z zarządem Bank of England sprawiedliwego wynagrodzenia placówki banku, włącznie z zabytkową i reprezentacyjną siedzibą na Threadneedle Street w Londynie pozostaną bez obsługi.

Pracownicy, którzy zajmują się na co dzień utrzymaniem i konserwacją eleganckich wnętrz banku, zapewniają przekąski, a także witają gości oraz ochraniają instytucje już drugi raz z rządu otrzymali propozycję podwyżek płac o wartość mniejszą niż inflacja – podał CNN Money.

Watch and share widely ?

Where's the money Mark? >> VIDEO: Fair pay for bank staff - #BankStrike day 1 https://t.co/FDTdCEoDhw pic.twitter.com/UvCCLo8jfM -- Unite the union (@unitetheunion) 1 sierpnia 2017

Wynagrodzenia tego personelu miałyby zostać podniesione o 1 proc., podczas gdy inflacja na Wyspach wzrosła i wynosi obecnie 2,9 proc.

Związek zawodowy wezwał zarząd, w tym także reprezentującego go Marka Carneya, aby zaangażował się w spór i "zrobił porządek we własnym domu". Jak podaje CNN Money, Carney został powołany na to stanowisko w 2013 roku i liczy, że jego kadencja potrwa do 2019 roku.

Jak wyliczył portal, Carney w ostatnim roku zarobił ponad 1,2 mln dol. wraz z wartym 324 tys. dol. zasiłkiem mieszkaniowym. To czyni go jednym z najlepiej opłacanych bankierów banków centralnych na świecie.