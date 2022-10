Wielki bank podjął decyzję i na dobre opuszcza Rosję. Podał termin

Citibank za kilka miesięcy pożegna się z Rosją

W rozesłanych listach, do których treści dotarli dziennikarze, bank apeluje, by nie zwlekać z przeniesieniem kont swoich firm do innych instytucji finansowych i zamknąć konta w Citi. Firma jednak zachowa usługi, które są "wymagane przez zobowiązania prawne i regulacyjne spółki".